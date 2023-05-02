Фаддеева Евдокия Алексадрова
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Фаддеева
- Имя
- Евдокия
- Отчество
- Алексадрова
- Дата исполнения приговора
- 15 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 419
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140381. ФАДДѢЕВА, ЕВДОКІЯ АЛЕКСАДРОВА. К. Боровск. у., Тарутинск. в., д. Верхнихъ-Колодезей, 31 г.; — З. Н. 2 уч. Подольск. у. 30 Сент. 909, 169 М., тюр. 3 м. Исп. 15 Окт. 909. | 909 32574 170 М.
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