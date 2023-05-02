Цыпилев Павел Кононович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Цыпилев
- Имя
- Павел
- Отчество
- Кононович
- Дата исполнения приговора
- 11 май 1926
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 1: 1926 год, кн. 1. С. 340
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 11794. ЦЫПИЛЕВ ПАВЕЛ КОНОНОВИЧ, 27 л., Сев.-Двинск. г., Никольск. р., д. Люльково. Н. С. 23 уч. Сев.-Двинск. окр. Ст. 180 п. "б", лиш. св. 1 г. П. в. з. с. 11/Ѵ—26.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.