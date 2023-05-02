Исааков Дмитрий Авдеевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Исааков
- Имя
- Дмитрий
- Отчество
- Авдеевич
- Дата исполнения приговора
- 28 март 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 2: 1924 год, кн. 2. С. 116
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 3999. ИСААКОВ ДМИТРИЙ АВДЕЕВИЧ, 55 л., Ставропольск. г., Александровск. у., с. Калиновского. Ставропольск. Губсуд. Ст. 1 ч. 130, лиш. св. 2 г. Срок вступл. приг. в закон. силу не указ, осужд. 28/ІІІ—24.
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