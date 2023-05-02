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Герасевич Андрей Семенович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Герасевич
Имя
Андрей
Отчество
Семенович
Дата исполнения приговора
24 ноябрь 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 55
Источник
Скан
Оригинальная запись
1811. ГЕРАСЕВИЧ АНДРЕЙ СЕМЕНОВИЧ, 42 л., б. Минск. г. и у., д. Валковщино. Главсуд Немц.-Поволжья АССР. Ст. ст. 108, 1 ч. 113, 116, лиш. св. 2 г. П. в. з. с. 24/ХІ—24.

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