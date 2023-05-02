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Шенкнехий Давид Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Шенкнехий
Имя
Давид
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
22 июль 1919
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 256
Источник
Скан
Оригинальная запись
8195. ШЕНКНЕХИЙ, ДАВИД ИВАНОВИЧ, 35 л. Гр. Николаевск. у., в. и д. Норатаевки; - Н. С. 2 отд. Невск. р-на г. Петрограда. Кража, лиш. св. 7 м. Исп. 22 июля 919.

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