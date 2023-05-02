Шенкнехий Давид Иванович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Шенкнехий
- Имя
- Давид
- Отчество
- Иванович
- Дата исполнения приговора
- 22 июль 1919
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 256
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 8195. ШЕНКНЕХИЙ, ДАВИД ИВАНОВИЧ, 35 л. Гр. Николаевск. у., в. и д. Норатаевки; - Н. С. 2 отд. Невск. р-на г. Петрограда. Кража, лиш. св. 7 м. Исп. 22 июля 919.
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