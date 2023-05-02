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Шпаков Яков Онуфриевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Шпаков
Имя
Яков
Отчество
Онуфриевич
Дата исполнения приговора
__ ____
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 259
Источник
Скан
Оригинальная запись
8310. ШПАКОВ, ЯКОВ ОНУФРИЕВИЧ, 50 л. Гр. Невельск. у., Кошелевск. в., д. Борок; - Н. С. 6 уч. Городокск. у. Кража, лиш. св. 4 г. условно.

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