Тутаев Григорий Дмитриевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Тутаев
- Имя
- Григорий
- Отчество
- Дмитриевич
- Дата исполнения приговора
- 05 ноябрь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 261
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 29693. ТУТАЕВ, ГРИГОРИЙ ДМИТРИЕВИЧ, 24 л. Гр. Чистопольск. кант., д. Мало-Толкачи; — Г. С. г. Минска. Контр-револ., лиш. св. 4 г, с зач. 6 м. и 27 д. пр. з. Исп. 5 нояб. 920.
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