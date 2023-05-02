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Тутаев Григорий Дмитриевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Тутаев
Имя
Григорий
Отчество
Дмитриевич
Дата исполнения приговора
05 ноябрь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 261
Источник
Скан
Оригинальная запись
29693. ТУТАЕВ, ГРИГОРИЙ ДМИТРИЕВИЧ, 24 л. Гр. Чистопольск. кант., д. Мало-Толкачи; — Г. С. г. Минска. Контр-револ., лиш. св. 4 г, с зач. 6 м. и 27 д. пр. з. Исп. 5 нояб. 920.

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