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Красников Федор Симонович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Красников
Имя
Федор
Отчество
Симонович
Дата исполнения приговора
12 июнь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 198
Источник
Скан
Оригинальная запись
6972. КРАСНИКОВ ФЕДОР СИМОНОВИЧ, 42 л., Елецк. у., Казацк. в., с. Хмелевого, Н. С. 5 уч. Елецк. у., Ст. 180, лиш. св. 9 м. и пор. пр. 2 г., Исп. 12 июня 923.

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