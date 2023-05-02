Трофимов Василий Николаевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Трофимов
- Имя
- Василий
- Отчество
- Николаевич
- Дата исполнения приговора
- 17 октябрь 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 352
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 12069. ТРОФИМОВ ВАСИЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ, 25 л., Арск, к., Воскресенск. в., д. Борисово. Н. О. 4 уч. Арок. к. Ст. 140б, лиш. св. 1 г. П. в. з. с, 17/Х-24
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