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Литвинов Алексей Григорьевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Литвинов
Имя
Алексей
Отчество
Григорьевич
Дата исполнения приговора
23 август 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 230
Источник
Скан
Оригинальная запись
8118. ЛИТВИНОВ АЛЕКСЕЙ ГРИГОРЬЕВИЧ, 30 л., Сольвычегодск. у., Алексеевск. в., д. Большой Пихтовицы. Н. С. 4 уч. Сольвычегодск. у. Ст. 440, лиш. св. и пор. пир. 2 г. Исп. 23 авг. 923.

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