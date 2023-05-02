Трейер Антон Юганнов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Трейер
- Имя
- Антон
- Отчество
- Юганнов
- Дата исполнения приговора
- 10 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 409
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140103. ТРЕЙЕРЪ, АНТОНЪ ЮГАННОВЪ. К. Везенберг. у., Катентакск. в., 27 л.; — СПБ. С. П., 2 ч. 824 У. и Выс. маниф. 904 г., тюр. 2 м. Исп. 10 Окт. 909.
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