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Трейер Антон Юганнов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Трейер
Имя
Антон
Отчество
Юганнов
Дата исполнения приговора
10 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 409
Источник
Скан
Оригинальная запись
140103. ТРЕЙЕРЪ, АНТОНЪ ЮГАННОВЪ. К. Везенберг. у., Катентакск. в., 27 л.; — СПБ. С. П., 2 ч. 824 У. и Выс. маниф. 904 г., тюр. 2 м. Исп. 10 Окт. 909.

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