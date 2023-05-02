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Кудренок Павел Ульянович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Кудренок
Имя
Павел
Отчество
Ульянович
Дата исполнения приговора
10 февраль 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 205
Источник
Скан
Оригинальная запись
7219. КУДРЕНОК ПАВЕЛ УЛЬЯНОВИЧ, 22 л., Речицк. у., Деражицк. в., д. Чемерис. Н. С. 3 уч. Речицк. у. Ст. 180 п. «б», лиш. св. 1½ г. и пор. пр. 5 л. Исп. 10 февр. 923.

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