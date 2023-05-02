Ротман Михель Шмулев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Ротман
- Имя
- Михель
- Отчество
- Шмулев
- Дата исполнения приговора
- 08 май 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 1: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 580
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 16318. РОТМАНЪ, МИХЕЛЬ ШМУЛЕВЪ. Мщ. г. Варки. Гроецк. у., 15 л.; — Варшав. О. С., 114, 134, 135, 140, 9 и 1 ч. 1655 У. и Выс. маниф. 904 г., тюр. 2 м. Исп. 8 Мая 908. Сей приг. поглощенъ приг., напеч. въ 906 г. № 65352. | 903 51386 172 М. | 902 68734 172 М. | 902 111038 170 М.
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