Арми Михкель Юганов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Арми
- Имя
- Михкель
- Отчество
- Юганов
- Дата исполнения приговора
- 07 сентябрь 1907
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 11: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. и п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1907. С. 12
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 70828. АРМИ. Михкель Югановъ. К. Юрьевск. у., Уницихтск. в., 42 л., рд. въ т. же у., Гаславск. в.; — М. 2 уч. Юьево-Верроск. окр., 16, 169 и 170 М., по сов. съ приг. сего М. С. отъ 21 Авг. 907 г., тюр. 10 м. Исп. 7 Сент. 907. | 903 431 169 М. | 97 33845 169 М.
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