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Тимофеев Иван Тимофеевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Тимофеев
Имя
Иван
Отчество
Тимофеевич
Дата исполнения приговора
__ ____
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 254
Источник
Скан
Оригинальная запись
29495. ТИМОФЕЕВ, ИВАН ТИМОФЕЕВИЧ; — Н. С. Хамовническ. р. г. Москвы. Прест. по долж., пр. р. 6 м., по амн. от нак. освоб.

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