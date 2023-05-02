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Рогов Илларион Платонович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Рогов
Имя
Илларион
Отчество
Платонович
Дата исполнения приговора
27 декабрь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 299
Источник
Скан
Оригинальная запись
11068. Рогов Илларион Платонович, 19 л., Курганск. окр., Варгашинск. р., с. Моревского. Н. С. 15 р. Курганск. окр. Ст. ст. 150, 176, лиш. св. 2½ г. П. в. з. с. 27 дек. 926.

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