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Иванов Александр Яковлевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Иванов
Имя
Александр
Отчество
Яковлевич
Дата исполнения приговора
01 март 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 146
Источник
Скан
Оригинальная запись
5090. ИВАНОВ АЛЕКСАНДР ЯКОВЛЕВИЧ, 16 л., Себежск. у., Савинск. в., д. Анисимовой. б. Петроградск. Губсуд. Ст. 180 п. «б», лиш. св. 1 г. 1 м. и пор. пр. 3 г. Исп. 1 марта 923.

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