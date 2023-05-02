Зеликсон Аврам Самойлов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Зеликсон
- Имя
- Аврам
- Отчество
- Самойлов
- Дата исполнения приговора
- 18 апрель 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 94
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46882. ЗЕЛИКСОНЪ, АВРАМЪ (АНДРЕЙ и Семенъ) Самойловъ. Лиш. ос. пр. изъ мщ. г. Каинска, 30 л., рд. въ г. Москвѣ; — Москов. О. С. (въ 8 р.), 2 п. 134 и 2 ч. 1655 У. и Выс. маниф. 904 г., арест. отд. 2 г. и 4 м. Исп. 18 Апр. 905. | 902 52859 1655 У. | 94 10676 1655 У. | 900 45667 313 У. | 93 9766 169 М. | 98 14298 169 М. | 92 90210 169 М. | 95 91515 1655 У.
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