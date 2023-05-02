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Зеликсон Аврам Самойлов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Зеликсон
Имя
Аврам
Отчество
Самойлов
Дата исполнения приговора
18 апрель 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 94
Источник
Скан
Оригинальная запись
46882. ЗЕЛИКСОНЪ, АВРАМЪ (АНДРЕЙ и Семенъ) Самойловъ. Лиш. ос. пр. изъ мщ. г. Каинска, 30 л., рд. въ г. Москвѣ; — Москов. О. С. (въ 8 р.), 2 п. 134 и 2 ч. 1655 У. и Выс. маниф. 904 г., арест. отд. 2 г. и 4 м. Исп. 18 Апр. 905. | 902 52859 1655 У. | 94 10676 1655 У. | 900 45667 313 У. | 93 9766 169 М. | 98 14298 169 М. | 92 90210 169 М. | 95 91515 1655 У.

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