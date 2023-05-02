Никонов Василий Никонович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Никонов
- Имя
- Василий
- Отчество
- Никонович
- Дата исполнения приговора
- 19 ноябрь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 157
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 17636. НИКОНОВ, ВАСИЛИЙ НИКОНОВИЧ, 48 л. Гр. Устюженск. у., Соболевск. в., д. Раменья; — Н. С. 3 уч. Устюженск. у. Кража, лиш. св. 2 г., по амн. нак. сокр. на ⅔. Исп. 19 нояб. 920.
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