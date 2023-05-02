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Симатова Матрена Васильевна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Симатова
Имя
Матрена
Отчество
Васильевна
Дата исполнения приговора
22 сентябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 257
Источник
Скан
Оригинальная запись
9109. СИМАТОВА МАТРЕНА ВАСИЛЬЕВНА, 19 л., Сызранск. у., Верхне-Мазинск. в. с. Нижние Мазы. Бывш. Симбирск. Губсуд. Ст. 76 ч. 2, лиш. св. 1 г. 8 м. 8 д. и пор. пр. 3 г. Исп. 22 сент. 923.

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