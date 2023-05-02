Симатова Матрена Васильевна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Симатова
- Имя
- Матрена
- Отчество
- Васильевна
- Дата исполнения приговора
- 22 сентябрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 257
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 9109. СИМАТОВА МАТРЕНА ВАСИЛЬЕВНА, 19 л., Сызранск. у., Верхне-Мазинск. в. с. Нижние Мазы. Бывш. Симбирск. Губсуд. Ст. 76 ч. 2, лиш. св. 1 г. 8 м. 8 д. и пор. пр. 3 г. Исп. 22 сент. 923.
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