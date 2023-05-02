Рассказов Семен Иванович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Рассказов
- Имя
- Семен
- Отчество
- Иванович
- Дата исполнения приговора
- __ октябрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 230
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 8141. РАССКАЗОВ СЕМЕН ИВАНОВИЧ, 43 л., 2-го Донск. окр., ст. В.-Чирской Бывш. Царицынск. Губсуд. Ст. 76 ч. 2, лиш. св. 3 г. и пор. пр. 5 л. Исп. в октябре 923.
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