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Рассказов Семен Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Рассказов
Имя
Семен
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
__ октябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 230
Источник
Скан
Оригинальная запись
8141. РАССКАЗОВ СЕМЕН ИВАНОВИЧ, 43 л., 2-го Донск. окр., ст. В.-Чирской Бывш. Царицынск. Губсуд. Ст. 76 ч. 2, лиш. св. 3 г. и пор. пр. 5 л. Исп. в октябре 923.

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