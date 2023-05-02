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Запасник Адам Феликсов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Запасник
Имя
Адам
Отчество
Феликсов
Дата исполнения приговора
20 май 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 92
Источник
Скан
Оригинальная запись
46843. ЗАПАСНИКЪ, АДАМЪ ФЕЛИКСОВЪ. Дворян. г. Лиды, 22 л., рд. Лидск. у., Заболотной в., въ д. Юделевцахъ; — Виленск. О. С. (во 2 р.), 1656 У., 16, 169, 1 и 8 п. 170 М. и Выс. маниф. 904 г., съ лиш. ос. пр., тюр. 4 м. Исп. 20 Мая 905. | 901 2647 1656 У.

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