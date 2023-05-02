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Гущин Матвей Титович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Гущин
Имя
Матвей
Отчество
Титович
Дата исполнения приговора
19 июнь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 56
Источник
Скан
Оригинальная запись
2120. Гущин Матвей Титович, 23 л., Рязанск. у., Шумск. в., д. Уткино. Рязанск. Г. С. Ст. 142, лиш. св. 10 л., и пор. пр. 3 г. П. в. з. с. 19/ѴІ—26.

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