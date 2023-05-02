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Емельянов Василий Степанович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Емельянов
Имя
Василий
Отчество
Степанович
Дата исполнения приговора
15 февраль 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 126
Источник
Скан
Оригинальная запись
4394. ЕМЕЛЬЯНОВ ВАСИЛИЙ СТЕПАНОВИЧ, 58 л., Каргопольск. у., Ново-Красновск. в., д. Новинской. Н. С. 4 уч. Каргопольск. у. Ст. 180 п. «б», лиш. св. 1 г. 2 м. Исп. 15 февр. 923.

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