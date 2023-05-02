Уразов Насыр Абдрахманович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиУразов Насыр Абдрахманович

Уразов Насыр Абдрахманович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Уразов
Имя
Насыр
Отчество
Абдрахманович
Дата исполнения приговора
14 июль 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 1: 1926 год, кн. 1. С. 287
Источник
Скан
Оригинальная запись
9933. УРАЗОВ НАСЫР АБДРАХМАНОВИЧ, 20 л., Инсарск. у., Трехсвятск. в., с. Малой Салмовки. Н. С. Могойск. р. Астраханск. г. Ст. 180 п. "б", лиш. св. 6 м. П. в. з. с. 14/ѴІІ—26.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close