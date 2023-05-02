Бухвалов Никифор Сергеев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Бухвалов
- Имя
- Никифор
- Отчество
- Сергеев
- Дата исполнения приговора
- 23 сентябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 50
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 130485. БУХВАЛОВЪ, НИКИФОРЪ сергѣевъ. К. Костром. г., Макарьев. у., Ильинско-Заборск. в., д. Елховки, 36 л.; — М. С. 1 уч. г. Н.-Новгорода 23 Сент. 909, 49 М., тюр. 2 н. Исп. 23 Сент. 909.
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