Фролов Игнатий Фомин
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Фролов
- Имя
- Игнатий
- Отчество
- Фомин
- Дата исполнения приговора
- 07 ноябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 12: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 492
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 155230. ФРОЛОВЪ. ИГНАТІЙ ФОМИНЪ. К. Мологск. у., Новотроицк. в., д. Якшина, 23 л., рд. т. же у. и в., въ с. Колегаевѣ; — Ярославск. О. С. 15 Сент. 909, 10 п. 129, 4 п. 134, 1 ч. 1647 и 1 ч. 1655 У., арест. отд. 2 г. Исп. 7 Нояб. 909. | 908 96805 169 М. | 904 46360 173 М. | 905 77971 169 М.
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