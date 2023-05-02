Иванов Егор Иванович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Иванов
- Имя
- Егор
- Отчество
- Иванович
- Дата исполнения приговора
- 19 ноябрь 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 107
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 3620. ИВАНОВ ЕГОР ИВАНОВИЧ, 35 л., Старорусск. у., Залучьск. в., д. Большого-Острова. Н. С. 8 уч. Старорусск. у. Ст. ст. 2 ч. 79, 3 ч. 80, лиш. св. 2 г. и пор. пр. 3 г. П. в. з. с. 19/ХІ—24.
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