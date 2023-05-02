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Бортян Константин Занфиров

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Бортян
Имя
Константин
Отчество
Занфиров
Дата исполнения приговора
07 июнь 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 39
Источник
Скан
Оригинальная запись
45393. БОРТЯНЪ, КОНСТАНТИНЪ ЗАНФИровъ. Посел. с. Бабелей, Измаильск. у., 21 г.; — Измаильск. С. М. С., 12 и 169 М., тюр. 3 м. Исп. 7 Іюня 905.

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