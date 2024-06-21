Уточкина Матрена Савельева
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Уточкина
- Имя
- Матрена
- Отчество
- Савельева
- Дата исполнения приговора
- 15 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 419
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140361. УТОЧКИНА, МАТРЕНА САВЕЛЬЕВА. К. Тюмен. у., Антроповск. в., с. Еремина, 48 л.; — М. С. 5 уч. Тюменск. у. 29 Авг. 908, 2 ч. 1112 Акц. У., тюр. 4 м. Исп. 15 Окт. 909.
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