Зеленов Михаил Семенов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Зеленов
- Имя
- Михаил
- Отчество
- Семенов
- Дата исполнения приговора
- 30 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 94
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46879. ЗЕЛЕНОВЪ, МИХАИЛЪ СЕМЕНОВЪ. Лиш. ос. пр. изъ к. Тюкалинск. у., Камышенск. в., д. Очкиной, 60 л., рд. Калязин. у., Сущевск. в., въ д. Мичховой; — Пермск. О. С. (въ 13 р.), 2 ч. 1655 У., арест. отд. 2 г. 2 м. и 14 дн. Исп. 30 Мая 905. | 902 106710 313 У. | 88 86816 313 У. | 900 92563 313 и 1655 У. | 87 31484 313 У. | 98 89350 313 и 1647 У. | 84 43764 313 У. | 97 35580 313 М. | 82 48139 1655 У. | 97 22676 169 М. | 80 44410 1647 У. | 95 56509 813 У. | 79 37595 169 М.
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