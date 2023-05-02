Кулешов Дмитрий Тимофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКулешов Дмитрий Тимофеевич

Кулешов Дмитрий Тимофеевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Кулешов
Имя
Дмитрий
Отчество
Тимофеевич
Дата исполнения приговора
22 август 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 213
Источник
Скан
Оригинальная запись
7520. КУЛЕШОВ ДМИТРИЙ ТИМОФЕЕВИЧ, 34 л., Сапожковск. у., Константиновск. в., д. Сергеевки. Рязанск. Губсуд. Ст. 76 ч. 1, лиш. св. 10 л. и пор. пр. 5 л. Исп. 22 авг. 923.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.