Любимов Дмитрий Николаевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Любимов
- Имя
- Дмитрий
- Отчество
- Николаевич
- Дата исполнения приговора
- 26 декабрь 1922
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 238
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 8396. ЛЮБИМОВ ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ, 49 л., Усольск. у., Кудымкорск. в. и с. Пермск. Ревтриб. Ст. 180 п. «з», лиш. св. 9 м. и пор. пр. 3 г. Исп. 26 дек. 922.
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