Любимов Дмитрий Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛюбимов Дмитрий Николаевич

Любимов Дмитрий Николаевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Любимов
Имя
Дмитрий
Отчество
Николаевич
Дата исполнения приговора
26 декабрь 1922
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 238
Источник
Скан
Оригинальная запись
8396. ЛЮБИМОВ ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ, 49 л., Усольск. у., Кудымкорск. в. и с. Пермск. Ревтриб. Ст. 180 п. «з», лиш. св. 9 м. и пор. пр. 3 г. Исп. 26 дек. 922.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.