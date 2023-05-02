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Руднев Николай Демьянович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Руднев
Имя
Николай
Отчество
Демьянович
Дата исполнения приговора
09 ноябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 237
Источник
Скан
Оригинальная запись
8384. РУДНЕВ НИКОЛАЙ ДЕМЬЯНОВИЧ, 22 л., Бахмутск. у., с. АвдеевкН. В. Т. 6 стр. корп. Ст. 205 п. «б», лиш. св. 1 г. Исп. 9 ноября 923

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