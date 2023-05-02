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Прилепов Павел Лукин

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Прилепов
Имя
Павел
Отчество
Лукин
Дата исполнения приговора
11 январь 1908
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1908, кн. 5: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1908. С. 324
Источник
Скан
Оригинальная запись
39084. прилѣповъ, павелъ лукинъ. Лиш. ос. пр. изъ мщ. г. Новозыбкова, 24 л.; — Стародуб. О. С., 2 п. 134, 135 и 2 ч. 1655 У., арест. отд. 2½ г. Исп. 11 Янв. 908. | 905 7190 1655 У. | 900 5602 169 М. | 903 51119 1655 У., по совок. съ приг., напеч. въ 901 г. № 76742. | 900 66519 169 М. | 99 50028 169 М.

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