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Дударев Евдоким Осипович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Дударев
Имя
Евдоким
Отчество
Осипович
Дата исполнения приговора
15 август 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 119
Источник
Скан
Оригинальная запись
4152. ДУДАРЕВ ЕВДОКИМ ОСИПОВИЧ, 39 л., Себежск. у., Сутоцк. в., д. Дюбово. Архангельск. Губсуд. Ст. 180 п. «е», лиш. св. 3 г. и пор. пр. 2 г. Исп. 15 авг. 923.

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