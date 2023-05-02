Абызов Никифор Михайлов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАбызов Никифор Михайлов

Абызов Никифор Михайлов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Абызов
Имя
Никифор
Отчество
Михайлов
Дата исполнения приговора
__ апрель 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 13
Источник
Скан
Оригинальная запись
44669. АБЫЗОВЪ, НИКИФОРЪ МИХАЙловъ. К. Симбир. у., Сельдинск. в., с. Подгородной-Каменки, 18 л.; — Симбир. О. С. (по 2 р.), 134, 135, 140 и 1647 У. и Выс. маниф. 904 г., тюр. 5 м. и 10 дн. Исп. въ Апр. 905. | 901 64084 169 М.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close