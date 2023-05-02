Абызов Никифор Михайлов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Абызов
- Имя
- Никифор
- Отчество
- Михайлов
- Дата исполнения приговора
- __ апрель 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 13
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 44669. АБЫЗОВЪ, НИКИФОРЪ МИХАЙловъ. К. Симбир. у., Сельдинск. в., с. Подгородной-Каменки, 18 л.; — Симбир. О. С. (по 2 р.), 134, 135, 140 и 1647 У. и Выс. маниф. 904 г., тюр. 5 м. и 10 дн. Исп. въ Апр. 905. | 901 64084 169 М.
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