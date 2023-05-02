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Правдина Мария Васильевна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Правдина
Имя
Мария
Отчество
Васильевна
Дата исполнения приговора
25 сентябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 225
Источник
Скан
Оригинальная запись
7965. ПРАВДИНА МАРИЯ ВАСИЛЬЕВНА, 28 л., Вытегорск. у., Ухотск. в., д. Леонтьева. Н. С. Особ. Камер, б. г. Петрограда. Ст. 140, лиш. св. 1 г. Исп. 25 сент. 923.

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