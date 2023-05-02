Андросов Кондратий Михайлович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Андросов
- Имя
- Кондратий
- Отчество
- Михайлович
- Дата исполнения приговора
- 16 март 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 21
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 44893. АНДРОСОВЪ, КОНДРАТІЙ МИхайловъ. Каз. ст. Крымской, Кубанск. обл., 20 л.; — Екатеринодар. О. С., 134, 135, 140 и 1 ч. 1483 У. и Выс. маниф. 904 г., тюр. 4 м. Исп. 16 Марта 905.
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