Дворникова София Алексеевна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Дворникова
- Имя
- София
- Отчество
- Алексеевна
- Дата исполнения приговора
- 23 сентябрь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 63
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 14534. ДВОРНИКОВА, СОФИЯ АЛЕКСЕЕВНА, 22 л. Гр. г. Покромка; — Н. С. 1 уч. г. Кронштадта. Кража, лиш. св. 9 м. Исп. 23 сент. 920.
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