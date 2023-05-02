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Цяхкна Карл Якобов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Цяхкна
Имя
Карл
Отчество
Якобов
Дата исполнения приговора
10 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 444
Источник
Скан
Оригинальная запись
141043. ЦЯХКНА, КАРЛЪ ЯКОБОВЪ. К. Верроск. у., Миссоск. в., 37 л.; — М. С. 10 уч. Юрьево-Верроск. окр. 10 Окт. 909, 170¹ М., тюр. 6 м. Исп. 10 Окт. 909.

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