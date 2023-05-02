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Лаполайнен Андрей Яковлевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Лаполайнен
Имя
Андрей
Отчество
Яковлевич
Дата исполнения приговора
16 май 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 180
Источник
Скан
Оригинальная запись
6148. ЛАПОЛАЙНЕН АНДРЕЙ ЯКОВЛЕВИЧ, 21 г., Ленинградск. у., Куйвозовск. в., д. Хейнолово. Особ. Камер. Н. С. Ленинградск. у. Ст. 153, лиш. св. 1 г. П. в. з. с. 16/Ѵ—24.

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