Учеватов Василий Семенович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Учеватов
- Имя
- Василий
- Отчество
- Семенович
- Дата исполнения приговора
- 28 февраль 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 263
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 29779. УЧЕВАТОВ, ВАСИЛИЙ СЕМЕНОВИЧ, 30 л. Гр. Сызранск. у., Рождественск. в., с. Подпор; — Н. С. 6 уч. Сызранск. у. Самогон., лиш. св. 5 л., с зач. 2 м. пр. з. Исп. 28 февр. 920.
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