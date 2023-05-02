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Учеватов Василий Семенович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Учеватов
Имя
Василий
Отчество
Семенович
Дата исполнения приговора
28 февраль 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 263
Источник
Скан
Оригинальная запись
29779. УЧЕВАТОВ, ВАСИЛИЙ СЕМЕНОВИЧ, 30 л. Гр. Сызранск. у., Рождественск. в., с. Подпор; — Н. С. 6 уч. Сызранск. у. Самогон., лиш. св. 5 л., с зач. 2 м. пр. з. Исп. 28 февр. 920.

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