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Семенов Николай Семенович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Семенов
Имя
Николай
Отчество
Семенович
Дата исполнения приговора
14 декабрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 252
Источник
Скан
Оригинальная запись
8913. СЕМЕНОВ НИКОЛАЙ СЕМЕНОВИЧ, 48 л., Новгородск. у., Самокражск. в., д. Новая Гусыня. Б. Петроградский Губсуд. Ст. 76 ч. 2, лиш. св. 5 л. и пор. пр. 3 г. Исп. 14 дек. 923.

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