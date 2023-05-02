Тымков Захар Емельянов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Тымков
- Имя
- Захар
- Отчество
- Емельянов
- Дата исполнения приговора
- 30 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 414
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140238. ТЫМКОВЪ, ЗАХАРЪ ЕМЕЛЬЯНОВЪ. К. Могилев. у., в. и с. Терешковъ, 20 л.; — Могилев. С. М. С. Подольск. г. 10 Окт. 909, 169 и 3 п. 171 М., тюр. 2 м. Исп. 30 Окт. 909.
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