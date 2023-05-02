Швецов Петр Васильевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Швецов
- Имя
- Петр
- Отчество
- Васильевич
- Дата исполнения приговора
- 01 ноябрь 1919
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, [кн. 1]: 1920 год, [кн. 1]. С. 360
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 11961. ШВЕЦОВ, ПЕТР ВАСИЛЬЕВИЧ, 26 л. Гр. Сапожковск. у., Пригородн, в., д. Фабричной Слободы; — Н. С. Басманн. р. Вознесенск. отд. г. Москвы. Кража, лиш. св. 6 м. Исп. 1 нояб. 919.
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