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Пумпур Василий Григорьевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Пумпур
Имя
Василий
Отчество
Григорьевич
Дата исполнения приговора
30 октябрь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 294
Источник
Скан
Оригинальная запись
10877. Пумпур Василий Григорьевич, 29 л., г. Таганрога. Н. С. 11 р. г. Саратова. Ст. 95, лиш. св. 10 м. П. в. з. с. 30 окт. 926.

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