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Малиновский Иван Викентьев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Малиновский
Имя
Иван
Отчество
Викентьев
Дата исполнения приговора
18 декабрь 1903
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 152
Источник
Скан
Оригинальная запись
33406. МАЛИНОВСКІЙ, ИВАНЪ ВИкентьевъ. Мщ. м. Горошекъ, Житомір. у., 29 л., рд. въ д. Федоровкѣ, Романовецк. в., Новоградволын. у.; — М. С. 2 уч. Новоградволын. окр., 169 и 170 М., тюр. 6 м. Исп. 18 Дек. 903 (Вѣр.).

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