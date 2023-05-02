Зикин Григорий Прохорович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Зикин
- Имя
- Григорий
- Отчество
- Прохорович
- Дата исполнения приговора
- 29 январь 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 2: 1924 год, кн. 2. С. 103
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 3561. ЗИКИН ГРИГОРИЙ ПРОХОРОВИЧ, 47 л., Можгинск. у., Алнашевск. в., д. Шаршады. Вотск. Облсуд. Ст. 2 ч. 149, лиш. св. 5 л. П. в. з. с. 29/І—24.
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