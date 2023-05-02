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Туманов Илья Осипович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Туманов
Имя
Илья
Отчество
Осипович
Дата исполнения приговора
08 январь 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 355
Источник
Скан
Оригинальная запись
12164.    ТУМАНОВ ИЛЬЯ ОСИПОВИЧ, 57 л., Каменск. у., Кипринск. в., д. Бельковой. Ново-Николаевск. Губсуд. Ст. 2 ч. 149, лиш. св. 1½ г. П. в. з с. 8/І—24.

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